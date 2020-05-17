2020/05/17 | 20:57 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينيش حيث يناقش البرنامج في الملف الاول التداعيات المحتملة للتهديد الاميركي بالتع...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التهديد الاميركي بالتعرض للناقلات الايرانية وعمليات "أسود الجزيرة") نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التهديد الاميركي بالتعرض للناقلات الايرانية وعمليات "أسود الجزيرة") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).