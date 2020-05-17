الحشد الشعبي والشرطة ينفذان عملية نوعية في وادي الشاي بكركوك

2020/05/17 | 21:00 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت قوات الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية، الاحد، عملية نوعية في وادي الشاي بمحافظة كركوك، فيما عثرت على عدة مضافات لفلول “داعش” الإرهابي وعالجتها.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ، إن ابطال مكافحة المتفجرات والهندسة العسكرية فيي اللواء 16 بالحشد الشعبي نفذوا بالمشاركة مع الفرقة الخامسة بالشرطة الاتحادية في عملية نوعية في قرية

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