خبير أمني: الفكر الداعشي موجودا بالعراق بدعم من مخابرات واشنطن

2020/05/17 | 21:00 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد اكد الخبير الامني عدنان الركابي، الاحد، ان فكر تنظيم داعش الارهابي لا يزال موجودا بالعراق بدعم من مخابرات واشنطن.وقال الركابي في حديث لقناة “العهد” وتابعتها “العهد نيوز” ان ” العمليات العسكرية في مناطق الانبار وصلاح الدين وديالى تأتي لتعزيز القوة الأمنية للبلاد ، “مبينا انها ” جاءت لمطاردة داعش الإرهابي و […]

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