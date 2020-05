2020/05/17 | 21:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعمل صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر على تسويق منتج تقدمه على أنه اختبار لكشف الإصابة بفيروس كورونا المستجد معترف به من السلطات الصحية المصرية والعالمية، لكن هذا الخبر كاذب والمنتج لا يحظى بأي تصريح رسمي.

وجاء في هذه المنشورات، التي تداولها عشرات مستخدمي موقع فيسبوك باللغة العربية، وخصوصاً في مصر "كرت الكشف عن فيروس كورونا المستجد، مصرح به من منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية".

كرت الكشف عن فيروس ك_و_ر_و_نا المستجد covd 19 .



😷

ووزاره الصحه المصريه.



👩‍🔬

صوره التصريح فى اللينك التالى...Posted by ‎ألامل فارما Al-Amal Pharma‎ on Thursday, May 14, 2020وذكرت المنشورات أن ثمن هذا الاختبار مع تكاليف الشحن داخل مصر هو 550 جنيها مصريا، أي ما يعادل 35 دولارا.

وأرفق المنشور بمقطع مصور لرجل يأخذ عينة من دم شخص آخر، من غير أن يظهر وجه أي منهما.

كما أرفق المنشور بصور يمكن العثور عليها نفسها على مواقع ترويجية لمنتجات تقدم على أنها اختبارات لكورونا المستجد مصنعة في الصين أو في الهند.

وتضمن المنشور أيضا وثيقة عرف عنها على أنها تصريح من وزارة الصحة المصرية.

لكن هذا التصريح مثير للشك، لعدم وضوح البيانات فيه، في كل ما يتعلق بالشركة المستوردة، ولا حتى المنتج المصرح به.

تصريح وزارة الصحه لكرت تحليل فيروس كرونا المستجد .

#شفانا الله واياكم

#خليك_بالبيتPosted by ‎ألامل فارما Al-Amal Pharma‎ on Tuesday, May 12, 2020وزارة الصحة المصرية تنفي

ونفت وزارة الصحة المصرية صحة هذا المنشور.

وقال مصدر في الوزراة لوكالة فرانس برس إن السلطات الصحية لم تعط تصريحا للمنتج محل السؤال.

وشدد المصدر على أن "الاختبارات السريعة تكون فقط في معامل الوزارة والمستشفيات التابعة لها".

وبلغت حصيلة وباء كوفيد-19 في مصر، البلد الأكبر ديموغرافيا في العالم العربي والتي يقطنها نحو 100 مليون نسمة، 612 وفاة من أصل أكثر من 11719 إصابة، وفق آخر إحصائيات صدرت عن وزارة الصحة عند نشر هذا التقرير.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ولادة رضيع مصاب بكوفيد-19 في روسيا) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ولادة رضيع مصاب بكوفيد-19 في روسيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).