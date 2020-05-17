الملا معلقًا على رفع علم المثليين: مجتمعنا وأخلاقياتنا أمام تحدٍ كبير

2020/05/17 | 21:15 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد حذر رئيس تجمع علماء العراق، خالد الملا، مساء اليوم الاحد، من ان المجتمع العراقي امام تحدٍ كبير، وذلك تعليقا على رفع علم المثليين من قبل بعثة الاتحاد الاوروبي في بغداد.وغرد الملا على حسابه في موقع “تويتر”، وتابعته “العهد نيوز”، قائلا إن “استفزاز القيم والمكانة الدينية ورموزها في العراق بهذه الطريقة الوقحة […]

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