جنوب الموصل.. الاستخبارات العسكرية تلقي القبض على اثنين من الارهابيين

2020/05/17 | 21:15 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاحد، القاء القبض على اثنين من الارهابيين جنوب الموصل.وذكرت المديرية في بيان تلقت”العهد نيوز” نسخة منه، ان”مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٦ وبالتعاون مع لواء المشاة ٧٥ وقسم استخبارات قيادة عمليات نينوى، القت القبض على اثنين من الارهابيين”.واضافت، انه”تم القاء القبض عليهما بموجب مذكرات […]

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