القبض على اثنين من الارهابيين جنوبي الموصل

2020/05/17 | 21:15 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية في محافظة نينوى، مساء اليوم الاحد، عن القاء القبض على اثنين من الارهابيين جنوبي مدينة الموصل.وقالت المديرية في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، ان "مفارز الفرقة 16 وبالتعاون مع لواء المشاة 75 وقسم استخبارات قيادة عمليات نينوى القبض على اثنين من الارهابيين في ناحية الشورة جنوب الموصل".وأضافت انهما "من المطلوبين وفق المادة 4 ارهاب وتم تسليمهما إلى جهة الطلب".

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