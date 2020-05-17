الخارجية: قيام بعثة الاتحاد الاوروبي برفع علم المثليّة يمثل مساساً بالقِيَم

2020/05/17 | 21:15 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداستنكرت وزارة الخارجية، مساء اليوم اليوم الاحد، قيام بعثة الاتحاد الاوروبي برفع علم المثليّة في العراق، عادة ذلك مساساً بالقِيَم الاخلاقية السامية التي تحترمها الديانات السماوية.وقالت الوزارة في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، انها "تشجب قيام بعثة الاتحاد الأوروبيّ، وبعثات اجنبية أخرى عاملة في العراق برفع علم المثليّة في مقراتها لما يمثله من مساس بالمبادئ والقِيَم الاخلاقية السامية التي تحترمها الديانات السماوية كافة فضلاً عن تنافيه مع القيم والاخلاق والأعراف الاجتماعيّة لبلدنا العزيز واستفزازه للمشاعر والمعاني الدينية المقدسة".وأضافت "في هذه المناسبة نذكر كافة البعثات العاملة في العراق بلزوم التقيد بالقوانين المرعيّة في البلاد، ورعاية الأعراف الدبلوماسية والقِيَم السائدة في المُجتمَع العراقيّ".

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