النازحون في كربلاء يطالبون بانهاء معاناتهم وتعويضهم للعودة الى مناطقهم

2020/05/17 | 21:16 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ كربلاء المقدسة أكد مكتب حقوق الانسان في كربلاء ان النازحين في المحافظة يطالبون بتعويضاتهم ليتمكنوا من العودة الى محافظتهم والتخلص من المعاناة التي يعيشونها في المخيم.وقال مدير المكتب ماجد المسعودي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “105 عائلة نازحة من الموصل وتلعفر وسهل نينوى يعيشون اوضاعا مأساوية في مخيم النازحين على الطريق الرابط بين […]

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