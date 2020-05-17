وفاة والد الفنانة “جيسي عبدو” أثر حريق بمنزله

2020/05/17 | 21:18 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فُجعت الممثلة اللبنانية جيسي عبدو بخبر وفاة والدها، إثر حريق شب داخل شقّتهم في أحد المباني السكنية في لبنان.كما ونُقلت والدتها الى المستشفى بعدما أصيبت بضيق في التنفس جراء تنشقها الدخان الكثيف الناتج عن الحريق.وقد عثر العناصر على جثة مواطن متفحمة داخل الشقة ليتبين لاحقا بأنها تعود لوالد الممثلة جيسي عبدو الذي قضى

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