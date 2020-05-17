مصر: تسجيل 510 إصابة جديدة بكورونا

2020/05/17 | 21:18 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة المصرية، الأحد، عن تسجيل 510 إصابة جديدة بفيروس كورونا و18 حالة وفاة.وذكرت الوزارة في بيان، ان “حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا ارتفعت إلى 3172، فيما زاد عدد الحالات التي تحولت نتيجة تحاليلها من إيجابية إلى سلبية ل‍فيروس كورونا إلى 3742 حالة”.وأشارت إلى “خروج 222 من المصابين ب‍فيروس كورونا من

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