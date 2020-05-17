بايرن ميونيخ يتجاوز كورونا ومنافسه يونيون برلين بثنائية

2020/05/17 | 21:23 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةحقق فريق بايرن ميونيخ فوزاً مستحقاً ومهماً على حساب نظيره فريق يونيون برلين بنتيجة 2-0، ضمن الجولة الـ26 من الدوري الألماني، في مواجهة اقيمت مساء اليوم الاحد ، على أرضية ملعب " آندر آلتن فورستيري ".خلال الشوط الأول سجل مولر هدف التقدم لكن الغي بداعي التسلل، قبل أن يسجل، روبيرت ليفاندوفسكي هدف التقدم عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة " 40 " من زمن اللقاء.وفي الدقيقة " 80 " سجل بايرن ميونيخ هدف ثانٍ عن طريق، يبنيامين بافارد بعد ركنية من الجانب الأيمن نفذها كيميتش حولها يبنيامين بافارد برأسية في الشباك، لينتهي اللقاء 2-0.ورفع فريق بايرن ميونيخ رصيده بعد هذا الإنتصار الى 58 نقطة في صدارة الترتيب العام وبفارق 4 نقاط عن بوروسيا دورتموند، بينما تجمد رصيد يونيون عند 30 نقطة في المركز الثاني عشر.

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