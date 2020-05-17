السيد الخامنئي: لا مكان للامريكيين في العراق وسوريا وسيتم طردهم

2020/05/17 | 21:28 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة أكد قائد الثورة آية الله السيد علي خامنئي خلال لقاء عبر الفيديو كنفرانس مع ممثلي طلاب الجامعات ان التشكيلة الحكومية التي تتحلى بطاقات شابة ومؤمنة علاج لمشاكل البلاد وقال سماحته “لا ينبغي مجاراة الذين يرفضون مبادئ الثورة ويقومون بتنميق صورة الاعداء فهذا الامر من عمل الطابور الخامس” ونوه الى ان النظام في […]

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