كوردستان تعلن صفر كورونا خلال ٢٤ ساعة ماضية

2020/05/17 | 21:28 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان، مساء الاحد، عدم تسجيل إصابات بفيروس كورونا خلال ٢٤ ساعة ماضية.

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