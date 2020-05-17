بغداد تحتضن جولة مباحثات ثالثة مع كوردستان لفك عقدة ملتوية

2020/05/17 | 21:28 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ يجري وفد من حكومة اقليم كوردستان زيارة الى العاصمة بغداد لحسم عدة ملفات ابرزها الموازنة العامة والرواتب.

وقالت النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني ميادة النجار لوكالة شفق نيوز، إن "الوفد الكوردستاني سيتوجه خلال هذا الاسبوع إلى بغداد لمناقشة عدة ملفات أبرزها موضوع الموازنة ورواتب الموظفين، ويلتقي رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورؤساء القوى السياسية لمناقشة الملفات العالقة بين المركز والإقليم".

وأشارت النجار إلى أن "المفاوضات تحتاح إلى اتفاقية استراتيجية وتطبيق على أرض الواقع لحسم الملفات بين حكومتي المركز والإقليم".

وكان وفد حكومة اقليم كوردستان اجرى جولتين من المباحثات مع الحكومة العراقية خلال الشهر المنصرم وبداية الشهر الجاري، فضلاً عن مشاورات مع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية العراقية بشأن حل الخلافات العالقة بين بغداد وأربيل.

وجاءت الزيارة بعد أيام من قطع الحكومة العراقية رواتب موظفي إقليم كوردستان بعدما قالت إن الإقليم لم يف بالتزاماته في الميزانية المالية المتمثلة بتسليم 250 ألف برميل نفط يوميا للحكومة الاتحادية.

ويتضمن الاتفاق تسليم إقليم كوردستان كمية 250 ألف برميل يومياً من النفط للحكومة الاتحادية مقابل تسليم بغداد لحصة مقدارها نحو 13 في المئة من الميزانية للإقليم إلى جانب رواتب الموظفين والبيشمركة.

وهناك ملفات عالقة بين الجانبين منذ سنوات طويلة وعلى رأسها المناطق المتنازع عليها وكيفية إدارة الثروة النفطية وميزانية قوات البيشمركة وغيرها.

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