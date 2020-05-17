2020/05/17 | 21:28 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت دائرة صحة كربلاء، يوم السبت، عن وفاة امرأة سبعينية بفيروس كورونا.

وذكر بيان للدائرة ورد لوكالة شفق نيوز، أن "حالة الوفاة الجديدة التي سَجلتها الدائرة، كانت لمريضة بعمر ( 75 ) عاماَ من سكنة منطقة حي العامل".

واوضح البيان ان "المريضة كانت بحالة صحية حرجة وتُعاني من أمراض مُزمنة ، ووضعت خلال فترة رقودها في ردهة الحُميَات ( الحياة ) لإنعاش المُصابين في مدينة الإمام الحُسين ( ع ) الطبية تحت أجهزة التنفس الإصطناعي“.

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الأحد، عن أعلى حصيلة إصابات بفيروس كورونا منذ تفشيه في البلاد، مشيرة إلى تسجيل 144 إصابة وحالتي وفاة و92 حالة شفاء.

واشارت الوزارة الى أن مجموع الإصابات ارتفع إلى ٣٤٠٤، فيما وصل مجموع حالات الشفاء إلى ٢٢١٨، أما الراقدين الكلي فبلغ ١٠٦٣، في حين وصل مجموع الوفيات إلى ١٢٣.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كورونا يودي بحياة سبعينية في كربلاء) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كورونا يودي بحياة سبعينية في كربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).