العامري يطالب بطرد 3 سفراء ’’منحرفين’’ رفعوا علم المثليين ببغداد

2020/05/17 | 21:28 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

دعا زعيم تحالف الفتح، هادي العامري، اليوم الاحد الى طرد ما وصفهم بـ’’السفراء الثلاثة ا...





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