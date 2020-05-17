البايرن يفوز على يونيون برلين ويتمسك بصدارة الدوري الالماني

2020/05/17 | 21:28 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

فاز بايرن ميونخ على مضيفه يونيون برلين بهدفين دون رد، اليوم الأحد (17 أيار 2020) ضمن منافسات الجولة...





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