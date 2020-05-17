الخارجية العراقية تصدر بيانا بشأن رفع علم المثلية في بغداد

2020/05/17 | 21:28 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شجبت وزارة الخارجية العراقية، الأحد، قيام بعثة الاتحاد الأوروبي، وبعثات اجنبية أخرى عاملة في العراق برفع علم المثلية في بغداد....

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