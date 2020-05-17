حكاية الانقلاب الذكوري على المرأة

2020/05/17 | 21:28 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عندما كان دم الحائض مقدسا وبكارة المرأة ملك عشتار دم الحائض..نجاسة المرأة ونقص دينها، بينما كان في العصور الفخارية رمز الطهارة وجزءاً من هالة الخلق التي كانت تحيط بالمرأة، فدم الحائض كان مقدسا ويرمز إلى…

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