2020/05/17 | 21:30 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أعلنت وزارة الصحة التركية، تسجيل 1368 إصابة بفيروس كورونا مقابل 1610 في اليوم السابق، ما يعد انخفاضا ملحوظا بعدد الإصابات، فيما تم تسجيل 44 وفاة مقابل41 في اليوم السابق.وأعلن وزير الصحة فخر الدين قوجة، أنه تم تسجيل 1368 إصابة بفيروس كورونا ما يرفع عدد الإصابات الإجمالي في البلاد إلى 149 ألفا و435، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تركيا تسجل 41 وفاة و1368 إصابة بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تركيا تسجل 41 وفاة و1368 إصابة بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).