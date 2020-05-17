الفنانة سوزان نجم الدين تكشف المبلغ الذي تقاضته للظهور في برنامج

2020/05/17 | 21:32 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _دولية كشفت الفنانة السورية سوزان نجم الدين، عن أجرها الذي تقاضته في الحلقة التي ظهرت فيها ببرنامج ”رامز مجنون رسمي“ الذي يقدمه الفنان المصري رامز جلال.وقالت سوزان نجم الدين، في ظهور لها عبر ”البث المباشر“ على موقع ”إنستغرام“ برفقة الإعلامية الإماراتية مهيرة عبدالعزيز، إنها تقاضت أكثر من 50 ألف دولار، باعتبار أنها ستذهب لبرنامج يخص الفنانة أروى.وروت سوزان كواليس ظهورها مع رامز جلال، وأشارت أنها خُدعت بحديث إحدى المعدات التي أخبرتها بأنها مطلوبة كضيفة في برنامج تقدمه الفنانة أروى، لافتة إلى أنها كانت متواجدة وقتها في دبي.وأضافت أنها كادت تهرب من الوقوع في المقلب حيث اعتذرت وطلبت تأجيل التصوير إلا أن فريق الإعداد تعلل بأمر تعليق الطيران، وأنه لا فرصة لها سوى التصوير في اليوم التالي وهو ما جعلها توافق.

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