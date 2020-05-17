العامري: رفع علم المثليين في بغداد يمثل استفزازا للقوانين العراقية

2020/05/17 | 21:34 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد عد الامين العام لمنظمة بدر هادي العامري، الاحد، رفع علم المثليين في بغداد بالاستفزاز للقوانين العراقية، لافتا الى ان ذلك التصرف يمثل تجاوزا على الاعراف الدينية والاحكام الاسلامية.وقال العامري في بيان تلقته /المعلومة/، ان “ما قامت به بعثة الاتحاد الاوربي وسفارتي بريطانيا وكندا في بغداد برفعهم علم المثليين يعد فعلا مشينا وتصرفا […]

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