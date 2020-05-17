بالرسم البياني: كيف ستتأثر تكلفة الرحلات بتطبيق التباعد الاجتماعي داخل الطائرات؟

2020/05/17 | 21:37 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أصدر اتحاد النقل الجوي الدولي تقريراً يتوقع تكلفة الطيران على متن أنواع الطائرات المختلفة بعد فرض فيروس كورونا قوانين التباعد الاجتماعي.ويظهر التقرير أنه في حال استئناف الرحلات الجوية واعتماد قوانين التباعد الاجتماعي التي تفرض حمولة قصوى لا تتعدى حوالي 50٪ كحد أقصى على بعض الطائرات، فمن الممكن أن ترتفع تكلفة […]

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