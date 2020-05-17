الحشد الشعبي ينقذ اكثر من 5 الاف دونم من حقول الحنطة في ديالى

2020/05/17 | 21:44 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى اكد القيادي في الحشد الشعبي صادق الحسيني، الاحد، بان الحشد انقذ اكثر من 5 الاف دونم من حقول الحنطة من خلال كمائن الليل في ديالى.وقال الحسيني في حديث لـ/ المعلومة/،ان” الكثير لايعرف بان المسؤولي الامنية للحشد الشعبي في قواطعه بديالى ليس حماية القرى والمناطق بل حماية مصادر رزقهم وخاصة حقول الحنطة التي […]

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