رونالدو يتأهب للعودة الى تدريبات يوفنتوس

2020/05/17 | 21:45 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتأهب البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، للعودة إلى تدريبات الفريق الأبيض والأسود خلال الأيام القليلة المقبلة.

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