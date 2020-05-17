2020/05/17 | 21:45 - المصدر: وكالة ناس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- خامنئي: الأميركان سيُطردون من العراق وسوريا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة ناس الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/17 | 21:45.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خامنئي: الأميركان سيُطردون من العراق وسوريا) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خامنئي: الأميركان سيُطردون من العراق وسوريا) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خامنئي: الأميركان سيُطردون من العراق وسوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).