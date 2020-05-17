داعش يحرق حقول الحنطة في حقول “العوامرة” في ديالى

2020/05/17 | 21:47 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى اكد مسؤول محلي في ديالى، الاحد، بان تنظيم داعش احرق حقول الحنطة في قرى العوامرة قرب ناحية قره تبه شمال شرق المحافظة.وقال مدير ناحية قره تبه(112كم شمال شرق بعقوبة) وصفي التميمي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” حريق كبير اندلع في حقول الحنطة في قرى العوامرة قرب قره تبه بسبب تنظيم داعش الارهابي الذي […]

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