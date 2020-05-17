2020/05/17 | 21:49 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد كشفت شركة ستولت للناقلات عن طبيعة الهجوم الذي استهدف سفينة في خليج عدن في وقت سابق من اليوم.وقالت ستولت إن “مسلحين في زورقين سريعين هاجموا السفينة قبالة خليج عدن”، مبينة ان “الهجوم الذي وقع على سفينة في خليج عدن اليوم قام به قراصنة ولم يسفر عن وقوع إصابات في الطاقم لكنه […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (باستخدام الزوارق.. مسلحون يهاجمون سفينة وسط البحر في خليج عدن!) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (باستخدام الزوارق.. مسلحون يهاجمون سفينة وسط البحر في خليج عدن!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).