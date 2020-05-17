البعثة الأوروبية ترفع علم مثليي الجنس فوق مبناها في العاصمة بغداد

2020/05/17 | 21:49 - المصدر: قناة التغيير

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في خطوة مفاجئة وغريبة تتعلق بعمل البعثات الدبلوماسية العاملة في العراق

رفعت بعثة الاتحاد الأوروبي علم المثليين على فوق مبناها في العاصمة العراقية بغداد، حيث اكدت البعثة في بيان أنها رفعت علم المثليين بالاشتراك مع السفارتين الكندية والبريطانية في العراق، للاحتفال باليوم العالمي لمناهضة رهاب المثلية والتحول الجنسي وتسليط الضوء على حقوق المثليين والمثليات والمتحولين والمتحولات جنسيا، إضافة الى مزدوجي ومزدوجات الجنس.

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