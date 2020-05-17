كربلاء تعلن تسجيل وفاة جديدة بفيروس كورونا

2020/05/17 | 21:50 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد أعلنت دائرة صحة كربلاء، اليوم الاحد، وفاة امرأة سبعينية من سكنة المحافظة مصابة بفيروس كورونا.وذكرت دائرة الصحة، في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، أن “دائرة الصحة سجلت اليوم حالة الوفاة الثامنة بفيروس كورونا، كانت لمريضة بعمر (75) عاماَ من سكنة منطقة حي العامل”.وأوضح البيان، أن “المرأة كانت بحالة صحية […]

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