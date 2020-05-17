العامري يطالب بطرد 3 سفراء أوروبيين رفعوا علم المثليين ببغداد ويصفهم بـ”المنحرفين أخلاقيًا”

2020/05/17 | 21:50 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد دعا زعيم تحالف الفتح، هادي العامري، اليوم الاحد الى طرد ما وصفهم بـ’’السفراء الثلاثة المنحرفين’’ لدى العراق.وقال العامري في بيان تلقته “العهد نيوز”، “ما قامت به بعثة الاتحاد الاوروبي وسفارتا بريطانيا وكندا في بغداد برفعهم علم المثليين يعد فعلاً مشيناً وتصرفاً غير محسوب يخالف اعراف وتقاليد واخلاقيات المجتمع العراقي وايضا تحدٍ […]

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