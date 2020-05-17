اصابات كورونا تتجاوز حاجز الـ100 في المثنى

2020/05/17 | 21:54 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلنت دائرة صحة المثنى، مساء اليوم الاحد، عن تجاوز الاصابات بفيروس كورونا حاجز الـ100 اليوم بعد تسجيلها ثلاث اصابات جديدة.وقالت الدائرة في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، انها "سجلت ثلاث اصابات جديدة بفيروس كورونا في المحافظة، ليبلغ تراكمي الاصابات 103 حالات مؤكدة لغاية الان".وأضافت انها "سجلت تسع حالات شفاء ليبلغ تراكمي الحالات المتعافية لغاية اليوم 82 حالة".وتابعت الدائرة بأنها "لم تسجل اليوم أي وفاة جراء الاصابة بالفيروس لتبقى ثلاث حالات فقط".وأكدت انه "يرقد الان من المصابين 18 حالة في المستشفيات المخصصة للعلاج في المحافظة".

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