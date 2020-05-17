هيئة رئاسة البرلمان: نطالب البعثة الأوروبية بالاعتذار رسميا للشعب العراقي

2020/05/17 | 21:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بالمقابل، اعتبر حسن الكعبي النائب الأول لرئيس البرلمان رفع علم المثليين في العاصمة بغداد استفزازا لكل الشعوب المسلمة

وقال الكعبي في بيان، إن قيام بعثة الاتحاد الاوربي في العراق وسفارتي بريطانيا وكندا برفع علم يمثل شريحة مثيلي الجنس، في شهر رمضان المبارك سابقة خطيرة وانتهاك صريح لحرمة التقاليد والاعراف المجتمعية في العراق، مطالبا ممثلية الاتحاد الاوروبي في العراقي تقديم اعتذارها الرسمي لكل المسلمين في انحاء العالم والشعب العراقي على وجه الخصوص.

ودعا وزارة الخارجية الى ممارسة دورها المسؤول والجاد لمنع مثل هذه الممارسات المستفزة، مشيرا ان شعبنا الكريم يحترم خصوصية المجتمعات والدول الاخرى فلذلك نطالب الاخرين باحترام الخصوصيات الدينية والتقاليد الاصيلة.

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