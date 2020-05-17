عمليات بغداد تعلن أعداد المخالفين لقرار حظر التجوال منذ 17 آذار

2020/05/17 | 21:56 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد اعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاحد، عن اعداد المخالفين لقرار حظر التجوال في بغداد منذ 17 اذار.وقالت القيادة في بيان تلقت العهد نيوز، نسخة منه ان “الأجهزة الأمنية ضمن قيادة عمليات بغداد تواصل إجراءاتها الخاصة بفرض حظر التجول الوقائي، فقد تمكنت منذ ١٧ آذار ولغاية اليوم ١٧ آيار من القاء القبض […]

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