فرنسا تسجل قفزة كبيرة للوفيات اليومية بفيروس كورونا

2020/05/17 | 21:57 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة سجلت فرنسا، اليوم الأحد، قفزة كبيرة وحادة لحصيلة الوفيات اليومية بفيروس كورونا المستجد، حيث تم رصد 483 حالة مقابل 96 أمس السبت.وذكرت الإدارة العامة لشؤون الصحة الفرنسية أن حصيلة الوفيات بالفيروس في البلاد ارتفعت خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 483 حالة وبلغت 28108، بينهم 17466 توفوا في المستشفيات و10642 في دور المسنين.[…]

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