2020/05/17 | 22:06 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استشهاد واصابة اربعة منتسبين بانفجار عبوة ناسفة في طوزخورماتو هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/17 | 22:06.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استشهاد واصابة اربعة منتسبين بانفجار عبوة ناسفة في طوزخورماتو) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استشهاد واصابة اربعة منتسبين بانفجار عبوة ناسفة في طوزخورماتو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).