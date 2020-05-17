2020/05/17 | 22:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سمير_الأمير فى يقينى أنه من نافلة القول أن الماركسية مازالت قادرة على قراءة الواقع السياسى قراءة اقتصادية واجتماعية صادقة كونها عبارة عن اكتشاف لقوانين مادية تعمل فى الواقع وليست مجرد تصورات عنه تسعى للتحقق فيه بشكل متعسف كما يتهمها البعض ومن المهم التأكيد هنا على أن تلك القوانين كانت وستبقى موجودة قبل كارل ماركس نفسه، ومن ثم ليس غريباً أبداً أن نرى مفكرى الرأسمالية نفسها الذين ينشغلون بإطالة أمد الرأسمالية ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نظرية المؤامرة أم واقع الحياة - سمير الأمير) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نظرية المؤامرة أم واقع الحياة - سمير الأمير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).