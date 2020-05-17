إلى قناة MBC الفضائية الإرهابي هو مَن أمر بتقطيع أوصال الخاشقچي بالمنشار

2020/05/17 | 22:10 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إياد الإمارة ▪️ إعلامي مغمور من مملكة الذهن الخالي يعمل في قناة MBC الفضائية يصف القائد الشهيد الحاج ابو مهدي المهندس رضوان الله عليه بالإرهابي وينسب له ما هو براء منه في خطوة تعبر عن خسة الجهة التي دفعت بهذا الإعلامي لإرتكاب هذه الحماقة بإطلاق هذه الفرية غير الصحيحة.الكل يعلم جيداً في داخل العراق وخارجه […]

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