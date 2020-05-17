2020/05/17 | 22:17 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أكدت الإدارة الذاتية، للمخيمات، محاولة العديد من نساء تنظيم “داعش” الهروب من مخيم الهول بريف الحسكة بإثارة أعمال شغب، مشيرةً إلى أن الوضع تحت السيطرة.وقال رئيس مخيمات شمال شرق سوريا، شيخموس أحمد في تصريحات صحفية، إن “العديد من النساء حاولن الهرب، لكن الوضع الآن تحت السيطرة تماماً”.ويقطن العديد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالتزامن مع تصاعد نشاط “داعش”.. حراك مريب في مخيم الهول) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالتزامن مع تصاعد نشاط “داعش”.. حراك مريب في مخيم الهول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).