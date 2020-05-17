نائب بالصادقون يطالب باجراءات قانونية ضد بعثة الاتحاد الاوروبي

2020/05/17 | 22:20 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب النائب عن كتلة الصادقون النيابية عبد الامير تعيبان، الاحد، الحكومة العراقية الى اتخاذ اجراءات قانونية ضد بعثة الاتحاد الاوروبي على خلفية رفع علم المثليين فوقها.وقال تعيبان في حديث لقناة “العهد”، ان “خطوات بعثة الاتحاد الأوروبي برفع علم الشواذ استفزازية وغير مقبولة وعلى الجميع اتخاذ الإجراءات القانونية لذلك و على الحكومة اتخاذ إجراءات قانونية […]

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