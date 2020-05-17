السيد الصدر: نطالب الحكومة برد حازم على رفع علم المثليين في العاصمة بغداد

2020/05/17 | 22:20 - المصدر: قناة التغيير

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علق زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر على رفع علم المثليين في العاصمة بغداد

وقال السيد الصدر في تغريدة على حسابه بتويتر، إنه حذر من هذه الأفعال في وقت سابق، مشيرا الى أنه ينتظر لما ستقوم به الحكومة العراقية إزاء التعدي الصارخ على قوانين العراق وأعرافه وأديانه، مطالبا إياها برد حازم.

ودعا البرلمان للعمل الحثيث على معاقبة الفاعلين والسعي لاعتذارهم بأسرع وقت ممكن، والحيلولة دون قيام ذلك مجددا.

ووجه ممثليه الحوزوي والسياسي بتوجيه مذكرة احتجاج شديدة اللهجة الى ممثل الاتحاد الأوروبي في بغداد بشكل فوري.

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— مقتدى السيد محمد الصدر (@Mu_AlSadr) May 17, 2020

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