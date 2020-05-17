الوقف السني : رفع علم

2020/05/17 | 22:25 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد اعتبر رئيس ديوان الوقف السني سعد كمبش، الأحد، رفع علم المثليين في بغداد بأنه تعديا على الشعب العراقي ودين الإسلام.وقال كمبش في بيان، " نستنكر باشد العبارات السلوك العديم المسؤولية وغير الاخلاقي لبعثة الاتحاد الاوربي والسفارتين الكندية والبريطانية لرفعهم علم المثليين الشاذين جنسيا على ارض العراق وفي ايام شهر رمضان المبارك".وأضاف أن "ديوان الوقف السني يعتبر هذا التصرف تعديا على شعب العراق ودين الاسلام وقيمنا الاخلاقية ونرى ان الفعل تخطيطا لاستهداف البيئة الاخلاقية للامة الاسلامية".

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