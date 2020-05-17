خلية الازمة تنشر تفاصيل الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في الكرخ

2020/05/17 | 22:25 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد اعلنت خلية الازمة مساء الاحد عن تفاصيل الاصابات الجديدة المسجلة بفيروس كورونا كما مبين ادناه :- ثلاث إصابات /ابو دشير/محلة ٨٥٢ و ٨٥٠.- ثلاث إصابات /الدورة/الميكانيك/محلة ٨٣٦ و ٨٣٤.- إصابتان/العامرية/محلة ٦٣٢و٦٣٦.- اصابة واحدة/حي التسليم/ام المعالف/محلة ٨٤٣.- اصابة واحدة/الحرية/محلة ٤٢٦.- اصابة واحدة/ البياع/ محلة٨١٨.-اصابة واحدة/الاعلام/حي المواصلات/محلة ٨٥٥.- اصابة واحدة/ حي الجهاد/محلة ٨٩١.- اصابة واحدة/حي الجامعة/محلة ٦٥٣.- اصابة واحدة/سبع البور /منطقه الالف-قرب الشارع العام.-اصابة واحدة/حي الجوادين/محلة٤٥٠.- اصابة واحدة/ الشعلة/الدوانم/الزراعي.- اصابة واحدة/الغزالية/محلة٦٧٣.-اصابة واحدة/الشعلة/محلة ٤٥٦.-اصابة واحدة/الرصافة/باب المعظم.-اصابة واحدة/الكرادة/محلة ١١٤.-اصابة واحدة/الديوانية.

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