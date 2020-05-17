مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية يعلق على تزايد الحرائق بعدد من محافظات العراق

2020/05/17 | 22:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

علق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في العراق، على الحرائق الاخيرة التي طالت الأراضي والمحاصيل الزراعية في عدد من المحافظات.

وأكد المكتب في تغريدة على موقعه في تويتر، انه يراقب عن كثب التقارير التي تتحدث عن زيادة عدد حالات تعرض المحاصيل للإحراق خلال الشهر الأخير، مبينا ان الحرائق التي تزايدت بشكل متكرر في محافظات نينوى وديالى وصلاح الدين، لم تُنسب الى جهة معينة، على الرغم من قيام التقارير الإعلامية بتحميل تنظيم داعش الإرهابي مسؤولية إشعالها.

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