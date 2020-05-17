محمد جعفر الصدر: الاعراف الدبلوماسية تستوجب احترام البعثات الاجنبية لثقافة البلدان المضيفة

2020/05/17 | 22:25 - المصدر: قناة التغيير

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طالب السفير العراقي لدى بريطانيا محمد جعفر الصدر بتصحيح خطأ رفع العلم من قبل البعثة الأوروبية في بغداد

وقال في تغريدة على حسابه بتويتر، إن الاعراف الدبلوماسية تستوجب احترام البعثات الاجنبية لثقافة البلدان المضيفة ديناً واعرافاً وقيماً أخلاقي، مستنكرا بشدة قيام سفارتي المملكة المتحدة وكندا وبعثة الاتحاد الاوروبي في بغداد، وطالب بتصحيح هذا الخطأ؛ حفاظا على العلاقات المميزة مع العراق.

ان الاعراف الدبلوماسية تستوجب احترام البعثات الاجنبية لثقافة البلدان المضيفة ديناً واعرافاً وقيماً اخلاقية.



#أستنكر بشدة ما قمت به سفارة المملكة المتحدة وكندا وبعثة الاتحاد الاوربي في بغداد، ونطالب بتصحيح هذا الخطأ؛ حفاظا على العلاقات المميزة بين بلداننا.

— محمد جعفر الصدر (@jaafaralsadr) May 17, 2020

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