العراق: “الكاظمي” يُطالب الداخلية بالكشف عن مصير المخطوفين والمُغيّبين

2020/05/17 | 22:29 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكالات يواصل رئيس #الحكومة_العراقية الجديدة #مصطفى_الكاظمي تحرّكاته نحو المنظومة الأمنية، إذ زار مساء اليوم، مقر #وزارة_الداخلية العراقية.“الكاظمي” التقى وزير الداخلية #عثمان_الغانمي فور وصوله، مجتمعاً معه بالقيادات الأمنية، موجّهاً بضرورة «استخدام كل إمكانات الوزارة للكشف…

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