كابوس كورونا.. أعراض جديدة لا تفارق المرضى لأشهر

2020/05/17 | 22:30 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في منتصف مارس الماضي، أصاب عارض صحي بدا بسيطا الأستاذ البريطاني المتخصص في الأمراض المعدية، بول غارنير، لكن هذا العارض تطور وامتد لأشهر، وأصبح عبارة عن مجموعة أعراض شديدة حولت حياته إلى كابوس.وكان غارنير يعاني من بعض السعال، أثناء مكالمة عبر تطبيق “زووم” مع المبعوث البريطاني الخاص بالأوبئة، ديفيد نابارو، وفي نهاية المكالمة، نصح […]

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