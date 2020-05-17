السليمانية تسجل تسع اصابات بفيروس كورونا

2020/05/17 | 22:30 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ سجلت محافظة السليمانية باقليم كوردستان، مساء الاحد تسع اصابات بفيروس كورونا، وذلك عقب وقت قليل من اعلان صحة الاقليم تسجيل صفر اصابة بعموم الاقليم خلال ٢٤ ساعة ماضية.

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