السليمانية تسجل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا

2020/05/17 | 22:30 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

كشفت اختبارات أجريت على حيوان الهامستر أن استخدام الكمامات على نطاق واسع يقلص خطر انتقال فيروس كورونا المستجد، وفق ما خلص إليه خبراء في هونغ كونغ الأحد.

وهذا البحث الذي أجراه فريق من جامعة هونغ كونغ، هو أول البحوث التي تتعمق

بغداد اليوم-كربلاء

أفاد مصدر طبي، الأحد، بتسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظة كربلاء.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "دائرة صحة محافظة كربلاء، سجلت 16 اصابة جديدة بفيروس كورونا".

وكانت وزارة الصحة أعلنت، أمس السبت،&n

بغداد اليوم - متابعة

طرح ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق د.



أدهم إسماعيل، مقترحاً قال انه سيسهم بتجاوز خطر كورونا في العراق وإعادة الحياة الطبيعية فيه خلال فترة لا تزيد عن منتصف حزيران المقبل، فيما كشف عن اليات ستطبق بخطة الحظر المناطق في بغدا

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